Коронавирус в Москве, последние новости на 27 октября 2020 года: блок реанимации открыли в Коммунарке

Госпитализировано 959 пациентов с COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице за последние сутки подтверждено 5224 новых случая заражения коронавирусом. Среди них: 43,9%— пациенты от 18 до 45 лет, 11,2% — дети.

- Госпитализировано 959 пациентов с COVID-19. Под аппаратами ИВЛ в больницах Москвы находятся 322 человека, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В столице продолжается тестирование на коронавирус. Уже многие москвичи имеют возможность получать результаты анализов в электронную медкарту. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, уже более 1,4 млн москвичей получили доступ к электронным медкартам.

- В электронной медкарте москвичи могут видеть протоколы осмотров врачей, результаты, а также выписки из стационаров. Теперь в карте появились отдельные разделы, посвященные вакцинации детей и взрослых. Также горожане могут заполнить анкеты с личным анамнезом, - рассказала Ракова.

В Коммунарке в резервном коронавирусном госпитале создали 1200 коек, реанимационный блок на 300 коек.

- Несмотря на то, что это мобильный госпиталь, но здесь все сложнейшие инфраструктурные задачи решены, - отметил Собянин.

Роспотребнадзор закрыл «Известия Hall» за нарушения антиковидных мер до решения суда.

- Мы проверили соблюдение мер безопасности во время концерта 23 октября. Был ряд грубых нарушений. Не соблюдалась социальная дистанция посетителями концерта, отсутствовали маски и перчатки, не были проведены мероприятия по обеззараживанию воздуха, - сказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

В ходе рейда выявили нарушителей масочного режима на Савеловском вокзале Москвы.

- Составлено 37 протоколов. Предусматривается штраф в размере 4000 рублей, - сказал Алексей Кузнецов, начальник отдела технической инспекции ОАТИ Москвы.

Рейд на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима провели и в универмаге «Цветной».

- На входе измеряли температуру, а также выдавали маски и перчатки. На всех этажах универмага сотрудники контролировали использование масок и перчаток посетителями. Административные меры применяться не будут, - сказал главный инспектор ОАТИ Москвы Иван Кравченко.