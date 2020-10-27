Госдума одобрила закон о новом порядке формирования правительства

Госдума одобрила федеральный конституционный закон о правительстве Фото: REUTERS

Депутаты Госдумы одобрили на пленарном заседании во вторник, 27 октября, федеральный конституционный закон о правительстве. Документ устанавливает порядок формирования и полномочия кабинета министров.

Теперь, по новому закону, председателя правительства, его заместителей и федеральных министров будет назначать президент России после того, как кандидатуры на эти посты утвердит Госдума.

Однако новые правила не касаются глав Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел. На эти посты президент будет назначать министров после консультаций с Советом Федерации.

Кроме того, членам правительства запретят заниматься предпринимательством и любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме науки, преподавания и творчества. Также члены кабмина не смогут получать вознаграждения, подарки и пользоваться не ими оплаченными услугами.