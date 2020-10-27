Лавров назвал незаконными антироссийские санкции ЕС из-за инцидента с Навальным

Лавров прокомментировал санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным, которые ранее инициировали Франция и Германия, показывают, что Евросоюз неспособен адекватно оценивать происходящее, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД также обратил внимание на "высокомерный отказ" немецких властей ответить на многочисленные запросы Генеральной прокуратуры России. Лавров отметил, что подобные шаги нарушают обязательства Германии по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

- Вместо уважения этого международно-правового документа представители Германии и Франции инициировали очередную порцию нелегитимных санкций ЕС в отношении российских граждан, - добавил российский министр в интервью хорватскому изданию "Вечерни лист".

Сергей Лавров также назвал прискорбным стремление Евросоюза "ставить себя вне закона".

Напомним, 15 октября, как сообщал сайт KP.ru, Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за инцидента с Алексеем Навальным. В чёрном списке оказались один научный институт и шесть россиян.