Новые случаи заражения коронавирусом в России на 28 октября 2020: в стране отметили спад заболеваемости

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 28 октября 2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки в России выявили спад заболеваемости коронавирусом - зафиксировали 16 202 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 российских регионах, из заболевших 25,4 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на среду, 28 октября, общее число инфицированных COVID-19 за все время пандемии в стране увеличилось до 1 171 301 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Однако в России установлен новый рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки – умерло 346 человек. Выздоровело за минувший день 12 361 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 26 935 пациента, а вылечились уже 1 171 301 человек.

Больше всего новых случая инфицирования выявили в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 3670 человек, а также в Санкт-Петербурге (727) и Московская область (505). Эти три региона уже долгое время остаются в лидерах по приросту заболевших. В пятерку, как и ранее, вошли Нижегородская и Архангельская области, где выявили 377 и 317 зараженных.