Макрон объявил о введении карантина во всей Франции с 30 октября

Эммануэль Макрон объявил о введении карантина во Франции с 30 октября Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации и заявил, что по всей стране с 30 октября вводится карантин. Он продлится как минимум до 1 декабря.

Макрон также заявил в своём обращении, что коронавирус быстро распространяется по Европе, и все регионы страны находятся в зоне повышенного риска.

Французский президент также сообщил, что вторая волна пандемии COVID-19 в стране будет тяжелее первой, а принятых ограничительных мер уже недостаточно.

При этом внутренние границы Европейского союза останутся открытыми, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

С пятницы, 30 октября, во Франции снова будут закрыты все рестораны.

Трансляция обращения Эммануэля Макрона к нации опубликована в Twitter президента.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель объявила о введении в Германии "ограниченного карантина" со 2 ноября, а власти Швеции ужесточают карантинные меры.