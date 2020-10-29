В Филадельфии напали на съемочную группу Первого канала: оператор получил сотрясение мозга

Протесты в Филадельфии Фото: REUTERS

На съемочную группу российского Первого канала напали в Филадельфии в ходе беспорядков, которые начались в городе после того, как полицейские застрелили афроамериканца Уолтера Уоллеса. Об этом рассказал корреспондента канала Георгий Олисашвили

По его слова, оператор Первого канала Максим Катаев, с которым они поехали снимать последствия разграбления магазинов, в результате нападения получил сотрясение мозга.

«У Макса уже вырвали камеру из рук. И в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была ещё сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон … Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска», - приводит РИА Новости слова корресподента

Беспорядки продолжаются в городе уже более двух дней. Ранее власти Филадельфии ввели комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 06:00. При этом вопрос о его продлении местные власти будут решать каждый день в зависимости от ситуации. В городе также будет развернута Национальная гвардия и дополнительные силы полиции.