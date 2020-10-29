Амурская область стала лидером по темпам прироста инвестиций и количества резидентов ТОР на Дальнем Востоке

Губернатор Василий Орлов считает улучшение инвестиционного климата важнейшим фактором развития экономики Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Приамурье вошло в тройку лидеров инвестиционного рейтинга субъектов Дальневосточного федерального округа. По итогам первого полугодия 2020 года Амурская область стала абсолютным лидером по темпам прироста инвестиций и количества резидентов ТОР.

Исследование проводилось «Восточным центром государственного планирования». Эксперты оценивали как общеэкономические показатели регионов, так и данные по развитию преференциальных территорий.

По итогам исследования первые строчки рейтинга заняли Магаданская область, Хабаровский край и Амурская область. Эксперты отметили, что уверенно войти в ТОП-3 инвестиционных лидеров ДФО Приамурью позволила активная работа по созданию преференций. В первом полугодии 2020 года регион показал впечатляющий результат и по темпам прироста инвестиций (они увеличились на 199,9%), и по приросту числа резидентов в территориях опережающего развития (+36,8%).

- Сегодня улучшение инвестиционного климата является важнейшим фактором развития экономики Приамурья, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Регион активно реализует инвестиционные проекты в различных сферах, в частности, большой упор делается на привлечение инвестиций в социальную сферу, строительство и развитие инфраструктуры. Ключевую роль здесь играет реализация проектов ТОР - развитие преференциальных режимов позволяет обеспечивать нужды региона в части запуска новых объектов и повышения качества жизни населения, развивать местное производство и выводить продукты амурского бизнеса на экспорт в другие регионы и страны.

Ранее Амурская область вошла в ТОП-30 Национального рейтинга инвестиционного климата. Приамурье заняло 26 место среди всех субъектов РФ. Эксперты оценивали работу российских регионов по привлечению инвесторов и создание для них благоприятных экономических условий. Особенно высокий интерес у инвесторов вызывают территории опережающего развития. Как сообщает амурское отделение Корпорации развития Дальнего Востока, общий объем инвестиций в амурские ТОР уже превысил 1,7 триллиона рублей.

Сегодня в регионе действуют три территории опережающего развития - «Белогорск», «Свободный» и «Приамурская». В 2019 году прирост инвестиций в них составил 36 млрд. рублей. ТОР «Белогорск» с момента своего создания показала высокую эффективность по привлечению частных инвестиций – 366 процентов (5,3 млрд рублей) относительно планируемых при создании территории. На ее предприятиях-резидентах создано более 1000 новых рабочих мест. Реализованы проекты компаний «Белхлеб», «Спецтех», создано литейное производство. Якорный резидент ТОР «Белогорск» - МЭЗ «Амурский» запустил завод глубокой переработки сои и цеха модульного типа по производству кормов.

Основная специализация ТОР «Приамурская» – производство пищевых и нефтепродуктов, складское хозяйство. Один из перспективных проектов развития территории – создание технопарка, куда в качестве резидентов могли бы войти высокотехнологичные компании.

ТОР «Свободный» появилась в 2017 году, в её границах действует режим свободной таможенной зоны. В сентябре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил список видов деятельности ее резидентов для привлечения инвестиций в сферу жилищного строительства. Есть планы и по созданию в ТОР газохимического кластера.