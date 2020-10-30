Глеб Никитин стал участником совещания под руководством Михаила Мишустина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы», стал участником совещания под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина. В ходе совещания обсуждался единый план достижения национальных целей развития до 2024 года и на период до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Как руководители регионов, вы хорошо знаете ситуацию на местах и всегда оперативно реагируете на запросы людей, - отметил Михаил Мишустин. - Я хочу поблагодарить вас за активное участие в формировании единого плана. Это проявилось еще на этапе обсуждения целевых показателей для субъектов страны.

Во время совещания губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил председателя правительства Михаила Мишустина и куратора национального проекта «Экология» Викторию Абрамченко за продуктивное сотрудничество и представил предложения рабочей группы Госсовета о доработке единого плана.

- В настоящее время заканчивается разработка федеральной схемы обращения с отходами, - отметил Глеб Никитин. – Как только она будет утверждена, станет известен объем средств, необходимый для достижения стопроцентной сортировки и двукратного сокращения объемов размещения ТКО на полигонах к 2030 году. Сейчас жителей все российских регионов волнуют вопросы, связанные с вывозом, сортировкой, размещением и утилизацией отходов.

Глеб Никитин отметил, что отрасль нуждается в серьезных инвестициях и новых технологиях, позволяющих снизить нагрузку на окружающую среду. Для этого необходимы дополнительные меры государственной поддержки.