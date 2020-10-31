Рамзан Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги возле посольства Франции

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал мусульман не устраивать митинги и протестные акции у здания посольства Франции в РФ.

- Хотел бы также предостеречь российских мусульман от необдуманных действий. Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране - от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации, - говорится в посте Кадырова, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в четверг у здания посольства Франции в Москве начали собираться протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.