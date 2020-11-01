Елена Малышева исключила заражение детей коронавирусом при встрече с Дедом Морозом

Елена Малышева считает, что родители спокойно могут организовывать праздники для своих детей и не бояться, что они заразятся коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева исключила возможность заражения детей коронавирусом при контакте с Дедом Морозом. Об этом она сказала в своем комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Я хочу сказать родителям, что они должны чувствовать себя совершенно спокойно», — отметила телеведущая.

Малышева напомнила слова специалистов, которые провели множество наблюдений и отметили, что дети практически не болеют и вообще не умирают от коронавируса.

Елена Малышева считает, что родители спокойно могут организовывать праздники для своих детей и не бояться.

«У детей очень высокий врожденный иммунитет, а это способность все чужеродные агенты просто уничтожать на уровне слизистых рта и носа», — добавила ведущая.

Малышева также напомнила и про контакты детей со старшими родственниками, которые не смогут заразить малышей.

«Родителям желаю хорошей встречи Нового года и спокойствия: дети не заражаются, а если заражаются, то переносят его как легкое-легкое ОРЗ», — заверила врач.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. За все время новой инфекцией в России заразилось 1 636 781 человек. Жертвами коронавируса стали 28 235.