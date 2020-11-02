Эксперт спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве, вероятнее всего, придется на 14 декабря текущего года. Об этом сообщил «Известиям» руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.

В центре создали специальные математические модели распространения коронавируса, после чего выделили из десятка прогнозом три основных: оптимистический, средний и пессимистической.

- В настоящее время ситуация в столице развивается по средней кривой. Если мы по ней пойдем дальше, то пик будет 14 декабря – это примерно 192 тысяч активных зараженных. Если случится чудо, и ситуация пойдет по оптимистичной кривой, то пик придется на 17 декабря, а число активных больных составит 133 тысячи, - объяснил Алексей Боровков.

По словам эксперты, сейчас очевидно, что оптимистичный сценарий не реалистичен. Согласно последней, пессимистической версии, максимальное количество активных больных будет достигнуто 8 декабря и составит порядка 260 тысяч – 223 процента от первого пика.

Напомним, что за минувшие сутки в Москве умерли еще 53 пациента, зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов от заболевания в Москве достигло отметки в 6 873.