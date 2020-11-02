Зеленский заявил о "российских марионетках", препятствующих антикоррупционной реформе на Украине

Зеленский заявил, что "не позволит этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за скандальное решение Конституционного суда и другие атаки на антикоррупционную реформу в стране ответственны украинские олигархи и "российские марионетки".

- Мы смогли воплотить жизненно важные реформы для нашей страны, но теперь КС угрожает цинично разрушить их. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые … против интеграции в ЕС и НАТО, - заявил президент в беседе с Financial Times.

Зеленский также отметил, что в стране с помощью демократических институтов Украины проводят атаки, которые подрывают верховенство прав и приводят к регрессу борьбы с коррупцией в стране.