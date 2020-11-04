«Газпром» обжаловал штраф Польши по проекту «Северный поток - 2» Фото: REUTERS

Российская компания «Газпром» подал апелляционную жалобу на решение антимонопольного польского регулятора UOKiK в связи со штрафом по проекту трубопровода «Северный поток - 2»

Ранее польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) заявило о решение оштрафовать «Газпром» на 6,5 миллиарда евро и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству газопровода «Северного потока - 2». Регулятор потребовал расторгнуть партнёрские соглашения.

«Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около 6,5 миллиарда евро», — говорится в сообщении, говорится в сообщении, где отмечают, что при обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суд

Как писал сайт kp.ru, ранее о своем намерении обжаловать решение польского регулятора заявила австрийская компания OMV, где сообщили, что решение UOKiK не имеет под собой никаких оснований, и именно это и будет указано в апелляции.