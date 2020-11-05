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Политика

Трамп заявил о большом тайном вбросе бюллетеней там, где лидирует Байден

Президент считает, что это нарушает порядок проведения голосования
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Трамп заявил о большом тайном вбросе бюллетеней

Трамп заявил о большом тайном вбросе бюллетеней

Фото: REUTERS

Действующий американский президент Дональд Трамп считает, что в США на выборах происходил вброс бюллетеней.

Больше всего тайно вброшенных голосов, по его мнению "в Мичигане, где побеждает Джо Байден"

Трамп также сообщил о своей победе в Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании. Об этом американский лидер написал в своем Твиттере. К слову, социальная сеть в очередной раз отметила твит президента, как публикацию сомнительную публикацию, в следствии чего заблокировано ее распространение.

Твиттер пометил пост Трампа как "сомнительную" публикацию

Твиттер пометил пост Трампа как "сомнительную" публикацию