Миф про чеснок и лук проверили наукой: эксперт сказал, как влияют овощи на иммунитет

Эксперт сказал, как влияют овощи на иммунитет Фото: Евгения ГУСЕВА

Ценнейшее сокровище человеческого организма - иммунная система. Для ее хорошей работы стоит поддерживать определенный уровень витаминов и минералов, которые содержатся в различных продуктах.

Некоторые, в надежде укрепить иммунитет прибегают к народной медицине, пытаются использовать лимон, чеснок, лук или аскорбиновую кислоту для тонуса организма. Только далеко не все знают, что это миф, рассказала специалист Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

По ее мнению, в общий рацион эти продукты можно включать, но вот от риска инфицирования каким-нибудь вирусом, это вряд ли поможет.

- Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет, - объяснила Провоторова РИА Новости.

Эксперт также добавила, что иммунитет складывается из множества факторов, в том числе и благодаря здоровому и разнообразному питанию.