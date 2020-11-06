Почта США не смогла вовремя доставить более 150 тысяч бюллетеней

Количество не доставленных вовремя бюллетеней может повлиять на результаты выборов, считают в издании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней на избирательные участки США до окончания голосования 3 ноября. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные ведомства.

Более 12 тыс. из этих бюллетеней приходятся на пять штатов, где имя победителя выборов еще не определилось.

Количество недоставленных вовремя бюллетеней может повлиять на результаты, считают в издании.

Сам президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал метод голосования по почте. Этот способ, по его мнению, не позволяет вовремя подводить итоги голосования. Он считает, что этот метод позволит другим участников выборов совершить подтасовку голосов, а также то, что такой способ делает вероятным вмешательство других стран в выборы США.

Ранее Трамп подал иск в суд Джорджии с просьбой пересчитать голоса.