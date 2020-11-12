Небензя заявил, что ОЗХО превратилась в инструмент политических игр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя заявил, что ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия – потеряла свой авторитет, поскольку превратилась в инструмент политических игр. Об этом он сказал в четверг, 12 ноября, в интервью РИА Новости.

- Организация изначально была создана для благородной цели, для борьбы с оружием массового уничтожения. А затем ее прекратили в инструмент политических игр. Это все может привести к тому, что мы столкнемся с глубоким кризисом. Для нас в настоящее время очевидно, что ОЗХО потеряла свой авторитет, - сообщил Василий Небензя.

Представитель России при ООН считает, что российская сторона может задуматься над тем, чтобы выйти из организации, если та продолжит «штамповать решения» по неугодным Западу правительствам. Однако, отметил дипломат, пока что Россия не будет делать никаких «резких движений» по выходу из ОЗХО, и не советует делать этого другим государством.

- В целом Россия считает Организацию по запрещению химического оружия очень важной. Она сделала немало в этой области, она стала лауреатом Нобелевской премии, - напомнил Василий Небензя.

Ранее он говорил, что западные страны все чаще используют техсекретариат ОЗХО для давления на неугодные правительства других государств.