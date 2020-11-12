Минобороны РФ сообщило о соблюдение режима прекращения огня в Карабахе Фото: REUTERS

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве также сообщили, что российский миротворческий батальон вошел в Степанакерт, десять наблюдательных постов развернуты вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Кроме того, передовые подразделения миротворческой бригады России начали развертывание четыре наблюдательных постов на юге Карабаха

«Передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договорённостей о прекращении огня ... Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», - приводит РИА Новости слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

По данным военного ведомства, за сутки в Армению перевезено 372 военнослужащих, 53 единицы техники, а всего 817 военных и 119 единиц техники, в том числе 8 вертолетов.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе вступил в силу в 00:00 по московскому времени во вторник, 10 ноября. При этом Баку и Ереван останавливаются на занимаемых ими позициях. До 20 ноября Азерббайджану должны вернуться Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район. Также разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. На Россия разместит своих миротворцев на линии столкновения.