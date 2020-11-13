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Коронавирус Covid-19

Кто является самым опасным распространителем коронавируса, рассказал пульмонолог

Эксперт объяснил, почему они представляют угрозу для окружающих
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Кто является самым опасным распространителем коронавируса, рассказал пульмонолог

Кто является самым опасным распространителем коронавируса, рассказал пульмонолог

Фото: REUTERS

Заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко рассказал о самых опасных распространителей коронавирусной инфекции.

По словам врача, люди, переболевшие covid-19, которые в дальнейшем отказываются использовать средства индивидуальной защиты, опаснее всего. Они представляют наибольшую угрозу инфицирования для окружающих.

- Перенесенный коронавирус не спасает от заражения тех, которые ходит без масок. Такие юди и распространяют вирус свободно и без всяких препятствий, - пояснил пульмонолог Карабиненко в беседе с "Лентой.ру".

Ранее сообщалось, что в России растет число новых случаев заражений covid-19. Граждан призывают носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. Также в случае недомогания или проявления симптомов коронавируса необходимо обратиться за квалифицированной помощью к специалистам.

Распространение коронавируса в мире