Путин собрал гуманитарное совещание по ситуации в Карабахе

Владимир Путин Фото: REUTERS

В пятницу, 13 ноября, президент России Владимир Путин собрал гуманитарное совещание по ситуации в Нагорном Карабахе, и выразил надежду, что вскоре мы перестанем употреблять словосочетание «нагорнокарабахский конфликт».

Российский лидер отметил, что гражданскому населению Нагорного Карабаха потребуется дополнительная помощь

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь доложил главе государства о проблемах с транспортировкой и возвращением беженцев. По его словам, эти проблемы нарастают ежедневно.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва подробно проинформировала Францию и США о своих усилиях по урегулированию в Карабахе.

Напомним, договор о полном прекращение огня на территории Нагорного Карабахе вступил в силу в 00:00 по московскому времени во вторник, 10 ноября. Россия разместит своих миротворцев на линии столкновения. При этом Баку и Ереван останавливаются на занимаемых ими позициях. До 20 ноября Азербайджану должны вернуться Агдамский район, до 15 ноября - Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район. Также разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.