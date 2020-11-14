Новую схему наживы на болезнях россиян придумали мошенники

Мошенники придумали новую схему наживы на болезнях российских граждан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мошенники придумали новую схему наживы на болезнях российских граждан.

Ресурс замаскирован под бесплатную медицинскую программу, появляется в виде push-уведомлений. Ссылка ведет на страницу несуществующей общественной организации "Ассоциация заслуженных врачей России".

Потенциальной жертве будет предложено ответить на несколько вопросов о состоянии здоровья, после чего, независимо от выбранных вариантов ответов, ему сообщат о том, что программа запущена. Далее ссылка на программу выводит на сайт, созданный специально для продажи конкретного лекарственного препарата, например, от грибка ногтей, импотенции или лишнего веса.

Покупателю обещают большую скидку, но в конечном итоге человеку все равно придется раскошелиться «круглую» сумму, сообщает РИА Новости.

Через некоторое время на оставленный номер позвонит менеджер компании и предложит приобрести не одну, а несколько упаковок, аргументировав это тем, что препарат эффективен, если его пропить курсом. Более того, брать несколько упаковок сразу очень выгодно. Параллельно менеджер попытается продать вам еще один препарат.

Эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Бобкова ранее отмечала, что все фейковые сайты похожи друг на друга. На них нет прямых контактов и подробной информации об организации, продающей препараты.

Вторая черта, по которой можно выявить сайт мошенников – это чрезмерно яркий, привлекающий внимание дизайн, разработанный именно для конкретного препарата. На нем будет призыв приобрести лекарство скорее.

Третье отличие - предложение для уточнения данных перейти по ссылке или скачать файл, то есть заставить пользователя самостоятельно запустить у себя вредоносную программу, которая, используя персональные данные, отправит коды доступа к картам и счетам.

Она отметила, что пандемия «хорошее время» для мошенников, делающих основной упор на лекарственные препараты.