Попова рассказала, как избежать введения более жестких мер из-за коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник, 16 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщила, что контроль за соблюдением действующих мер против распространения коронавируса позволит затормозить ухудшение ситуации.

"Требования, которые сегодня вводятся в субъектах РФ, также должны контролироваться в субъектах РФ всеми возможными способами - и федеральными органами исполнительной власти, на что они сориентированы. Реализуются эти поручения по линии и по линии Роспотребнадзора, и по линии министерства внутренних дел, и конечно же субъектами и муниципалитетами. Такое движение позволит затормозить развитие ситуации и не допустить принятия более жестких мер", - передает слова Поповой ТАСС.

Она отметила, что больше половины выявленных за последние сутки пациентов с коронавирусом имеют симптомы сезонной простуды - 55%, при этом у четверти симптомов совсем нет, а доля лиц с внебольничной пневмонией составляет 17,7%.

"На лиц старше 65 лет приходится 18%. На взрослых в остальных возрастах - 74% и на детей до 18 лет приходится 8% всей заболеваемости", - отметила она.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. С тех пор новой болезнью во всем мире было инфицировано свыше 50 млн человек, более 1,2 млн стали жертвами OVID-19.

Антирекорд в мире, по количеству инфицированных держит США, следом идет Индия, третью строчку занимает Бразилия. Россия стоит на четвертом месте по количеству зараженных.