Стоимость нефти Brent поднялась до $44,16

Цена нефти Brent поднялась до $44,16. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данные площадки по состоянию на 15:00 по Москве зафиксировали новую стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне. Она выросла на 3,23% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла $44,16 за баррель.

По состоянию на 15:15 мск нефть Brent торговалась на отметке $44,3 за баррель (+3,55%). В свою очередь нефть WTI торговалась на отметке $41,94 за баррель (+3,81%).

По оценке специалистов российская валюта укрепляется к ведущей иностранной валюте - доллару и евро.

Так, курс доллара снижается до 76,435 рубля (-1,23%), а курс евро - до 90,54 рубля (-1,14%).

Напомним, что ранее аналитики заявляли, что доллар и евро растут на фоне востребованности валюты на мировом рынке. С началом выборов президента в США доллар стал терять позиции.