Названы товары, которыми россияне чаще всего интересуются в период распродаж

Названы интересующие россиян категории товаров во время распродаж Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики выяснили, какими категориями товаров россияне интересуются больше всего в период распродаж. Аналитический центр «Битрикс24» провел исследование в преддверии «черной пятницы».

Оказалось, что в этом году по сравнению с 2019-м на 29% вырос интерес к гаджетам и бытовой технике. Таким образом, сейчас в покупке электроники, гаджетов, бытовой техники заинтересованы 80%.

Также отмечается, что 7% опрошенных хотели бы оплатить онлайн-подписки (музыка, кино, книги) со скидкой, а еще 1% интересуются акционными билетами на культурные мероприятия (театр, концерты, шоу).

8% опрошенных сообщили, что с удовольствием купили бы со скидками одежду, обувь, аксессуары, путешествия, авиабилеты, автомобили, запчасти, абонементы (в фитнес, спа, на массаж). А еще 4% рады были бы воспользоваться скидками на доставку продуктов, передает RT.

Отмечается, что в последнее время все больше процветает интернет-торговля. Таким образом, 80% респондентов сообщили, что планируют делать покупки на «черную пятницу» в режиме онлайн и только 20% собираются посетить магазины и торговые центры. При этом 61% опрошенных подчеркнули, что выбирают онлайн-торговлю не из-за пандемии коронавируса, а из-за удобства, передает сайт argumenti.ru.