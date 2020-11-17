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"Пушки молчат, люди не гибнут": Песков назвал главные итоги договорённостей по Карабаху

Представитель Кремля заявил, что прекращение гибели людей - "самое ценное, что может быть"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков назвал главный итог трехсторонних договоренностей по Карабаху

Дмитрий Песков назвал главный итог трехсторонних договоренностей по Карабаху

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал самыми ценными итогами переговоров по Нагорному Карабаху, что "пушки молчат" и люди не гибнут.

- Нужно обращаться к военным экспертам, но, прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. Это самое ценное, что может быть, - заявил Песков журналистам, говоря о первых днях после заключения перемирия между Арменией и Азербайджаном.