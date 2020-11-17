Только семь тысяч зрителей смогут прийти на матч «Спартак»-«Динамо» в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Матч 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между столичным футболистами из клубов «Спартак» и «Динамо» смогут посетить только семь тысяч зрителей. Власти Москвы ввели такое ограничение на количество болельщиков на стадионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 17 ноября, рассказал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, пишет ТАСС.

Матч между московскими футбольными клубами состоится 21 ноября, в субботу, на стадионе «Открытие-Арена». Начало в 19: по московскому времени.

- Нам разрешили около семи тысяч зрителей. Мы очень серьезно готовимся к этому матчу с «Динамо». Во-первых, это будет историческое дерби, к тому же оно приурочено к 100-летию Константина Ивановича Бескова – это тоже дополнительный фактор, - объяснил Шамиль Газизов.

Генеральный директор клуба отметил, что «Спартак» будет играть на победу, и спортсмены готовы к этому на «все сто процентов».