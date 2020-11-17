Глава Приамурья Василий Орлов: "Первые два ФАПа из 26, строящихся сейчас в селах Приамурья, уже готовы"

Первые фельдшерско-акушерские пункты скоро смогут принимать пациентов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В селах Амурской области до конца года построят 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы в тринадцати районах региона появятся благодаря нацпроекту «Здравоохранение» на средства, выделенные в рамках программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Здания первых двух ФАПов - акушерские пункты в Игнатьево Благовещенского района и Коболдо Селемджинского района - уже готовы и скоро смогут открыться.

- Здания первых двух новых ФАПов из 26, которые мы строим в селах Приамурья, технически готовы на 100%. В ближайшее время их оснастят необходимым оборудованием, мебелью и запустят в работу, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Общая же готовность объектов на сегодняшний день составляет более 70%. ФАПы - для региона очень значимые, наша задача тщательно контролировать их возведение и сдачу. На строительных площадках в Благовещенском, Белогорском, Свободненском, Зейском, Селемджинском, Октябрьском, Серышевском, Тамбовском, Мазановском, Константиновском и Ивановском районах установлено видеонаблюдение, а еженедельно кураторы представляют фотоотчет о выполненных работах. Это позволяет оперативно выявлять и исправлять недочеты, что обеспечит качество возводимых объектов.

На строительство 26 ФАПов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было выделено более 300 миллионов рублей. Часть этой суммы – средства из областного бюджета, которые губернатор Василий Орлов распорядился добавить, чтобы обеспечить медиков жильем. При проектировании в зданиях пунктов были предусмотрены квартиры для медицинских работников. Это жилье будет собственностью больниц, и медучреждения смогут предоставлять его своим сотрудниками.

- Идея возводить не только медучреждения, но и жилье для специалистов, очень хорошая. Часто главной причиной отказа ехать в село медработика является отсутствие достойного жилья, в данном случае этой проблемы нет, - рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. - Из 26 новых ФАПов 23 уже укомплектованы фельдшерами, в трех еще есть вакансии, но на две уже есть претенденты. Так что нет никаких сомнений, что специалисты будут везде.

Еще 54 миллиона в региональном бюджете заложены на оснащение ФАПов новой техникой. На них будут закуплены необходимое медицинское оборудование и мебель. Пункты оборудуют пандусом и тактильной плиткой для маломобильных групп населения.

Подрядчики обещают завершить строительство еще пяти ФАПов до конца ноября, а остальные 19 пунктов установить до конца 2020 года. В первую очередь строители вели работы на севере региона, чтобы закончить до серьезных морозов. На всех 26 участках, где возводятся ФАПы, уже установлены металлоконструкции, пробурены скважины и выполнено устройство септиков. На 24-х площадках полностью завершён монтаж сэндвич панелей.