Коронавирус в Москве, последние новости на 18 ноября 2020 года: заболевших в 1,5 раза больше, чем в начале октября

Пандемия коронавируса не спешит идти на спад. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за последние сутки выявили 5882 новых случаев заражения коронавирусом. Среди новых заболевших 40,9%— от 18 до 45 лет, 15,7% — дети.

В связи с тем, что пандемия не идет на спад, было принято решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели – до 6 декабря 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, – в 1,5 раза больше, чем в начале октября, - аргументировал мэр города.

Медики доказали, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Ведь школьники меньше общаются друг с другом, меньше контактируют с другими людьми в транспорте, а значит и сами болеют реже и меньше подвергают риску своих пожилых родственников.

- Госпитализировано за последние сутки в больницы Москвы 1444 пациента с COVID-19. Всего под аппаратами ИВЛ находятся 390 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

В городе продолжают контролировать соблюдение мер профилактики COVID-19. Проверку прошел кинотеатр «Звезда» на Земляном валу.

- В ходе рейде проверили соблюдение перчаточно-масочного режима и условий одновременного присутствия не более 25% граждан. Существенных нарушений не выявлено, - сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

Накануне проверка была в кинотеатре «Октябрь», там специалисты также не выявили нарушений. Напомним, что до 15 января 2021 года будут действовать ограничения в театрах, кинотеатрах и концертных залах - максимальное число зрителей не должно превышать 25%.

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