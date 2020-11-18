Прощание с Романом Виктюком состоится 20 ноября

Роман Виктюк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание со знаменитым режиссером Романом Виктюком состоится в пятницу, 20 ноября, в Москве, в открытом формате в его тартаре, а похоронить его планируют во Львове рядом с родителями.

«Прощание с Романом Григорьевичем пройдет в 20 ноября в открытом формате», - приводит РИА Новости сообщение пресс-атташе театра Романа Виктюка

Напомним, Роман Виктюк ушёл из жизни во вторник, 17 ноября, на 85-м году жизни. Причиной его смерти стала тромбоэмболия.

Роман Виктюк - театральный режиссер и художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За годы своей работы он поставил более сотни спектаклей на театральной сцене, а также стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Роман Виктюк был преподавателем ГИТИСа. В 2009 году был удостоен звания Народный артист Российской Федерации.