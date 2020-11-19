Евгений Кафельников назвал весь российский футбол позором Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал разгромное поражение сборной России от Сербии (0:5).

- Весь российский футбол — позор по большому счету. Одно поражение не делает еще более позорным, чем он есть на самом деле. Эйфория у всех поклонников российского футбола должна пройти — это давно всем известно, - сказал он в интервью "Спорт-Экспресс".

Кафельников добавил, что российские футболисты сейчас совсем не прогрессируют, идет стагнация. Причина, по его мнению, кроется в лимите на легионеров.

Кафельников отметил, что отсутствие Артема Дзюбы также не сильно повлияло на игру. Будь он на матче, результат вряд ли бы был другим.

Напомним, накануне сборная России проиграла Сербии с разгромным счетом 0:5. Это поражение может иметь очень неприятные последствия. После этого матча Россия опустилась в рейтинге и теперь получит более сильных соперников во время жеребьевки ЧМ-2022 .