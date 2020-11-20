Медики назвали три главные опасности для всех, заболевших коронавирусом

Названы главные опасности коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирусная инфекция до конца не изучена, и у всех пацментов она протекает по-разному. В связи с этим медики назвали основные опасности, связанные с этим заболеванием.

Первой угрозой является сам диагноз. Дело в том, что коронавирус зачастую сложно отличить от других респираторных заболеваний, и с ходу просто невозможно сказать, чем именно заболел человек, отмечают специалисты.

«При COVID-19 пока нельзя выделить совсем уникальные признаки течения болезни, которые бы однозначно характеризовали этот вирус. В чем и опасность. Поэтому любое ОРЗ должно расцениваться сейчас как подозрение на COVID-19», - цитирует заместителя главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Игоря Люлина «Российская газета».

Второй опасностью врачи называют ложное улучшение. По словам специалистов, заболевание может протекать намного дольше, чем мы привыкли, а ухудшение порой случается сразу после непродолжительного улучшения.

И, наконец, третьей основной опасностью медики называют «качели» состояния. Пациенты то чувствуют себя нормально, то резко им становится так плохо, что их немедленно переводят в реанимацию.