Как отучить людей давать непрошенные советы, рекомендация психолога Фото: Shutterstock

В жизни каждого есть человек, который готов дать совет, порой даже непрошенный. Часто такими советчиками становятся близкие друзья или родители. Почему не стоит следовать непрошенным советам и как их избежать, рассказала женский коуч и психолог Валентина Кравцова.

Психолог отметила, что желание совать нос в чужую жизнь чаще всего возникает у тех, кто хочет самоутвердиться за счет окружающих. Советуя, что делать, такой человек надеется приобрести значимость в чужих глазах.

- Если вы не просили о советах, не нужно их слушать. Есть такое понятие — спасатель. Есть такие люди, которые живут чужой ответственностью, любят отвечать за всех людей и получать за это значимость, - отмечает специалист.

Это категория людей, которая все обо всем знает. Они предпочитают находиться в позиции «сверху»: «Я сильный и умный, а ты глупая и слабая».

Стоит задуматься, зачем нужны ли такие люди в вашем окружении, задает вопрос психолог.

- Против таких подруг есть прекрасное оружие — поблагодарить за совет, но ограничить с ними общение и не позволять лезть в вашу жизнь, - рекомендует Кравцова в беседе с Пятым каналом.

Если же совет пришелся вам по душе, помните, что он может оказаться неэффективным. Однако к ошибкам стоит относиться с долей оптимизма, ведь это жизненный опыт.

- Родители не меньше друзей любят давать советы. Но опыт пап и мам не всегда бывает положительный. Единственный верный советчик - это ваше сердце, - заключает эксперт.

В такой ситуации стоит тактично выслушать совет родителей, но поступить исходя из собственных умозаключений.

Ранее психолог дала совет, как расположить к себе собеседника во время разговора, передает телеканал "360".