Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал талантливо сделанным ролик о российской деревне с роботами на Марсе и считает правильным его основной посыл.

Ролик, показывающий быт российской деревни на Марсе, появился в интернете два дня назад и вызвал интерес большой интерес у зрителей.

«Правильный лозунг («Мы расширяемся!»). Точнее, два лозунга, включая тот, что под моим портретом («Сделаем Красную планету зеленой»). На самом деле, это старая шутка москвичей советской закваски, связанная с программой озеленения центра столицы: «Сделаем Красную Пресню зеленой», - сказал он.