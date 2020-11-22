Михаил Мишустин поручил ликвидировать последствий ЧС в Приморье.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток для сбора рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя.
В рабочую группу должны войти представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда, передает пресс-служба правительства.
Также будет организованна помощь пострадавшим от стихии, сообщает ТАСС.
Напомним, что в Приморье действует режим ЧС из-за буйства стихии. С ночи четверга в регионе шел снег с дождем, при этом был зафиксирован сильный мороз.
Из-за непогоды без света остались около 170 тысяч человек. Было приостановлено движение паромов, практически прекращено движение автобусов и поездов. Десяток авиарейсов задержаны.
Специалисты сообщают, что в настоящий момент осадки везде прекратились. Электричество в домах восстановлено.