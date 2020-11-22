Новое движение «Царьград» станет общественным «контролером» на выборах в Госдуму в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве в это воскресенье, 22 ноября, прошел съезд возглавляемого Константином Малофеевым Общества «Двуглавый Орёл». Главным событием мероприятия стало решение о формировании на базе Общества нового общественного движения - «Царьграда», которое примет участие на выборах в Государственную думу России в 2021 году в качестве общественного «контролёра». Об этом говорится в заявлении общественной организации.

Представители движения сообщили, что они намерены проанкетировать всех кандидатов в депутаты по мажоритарным округам и от политических партий. По их словам, они проверят приверженность будущих депутатов традиционным семейным, религиозным и культурным ценностям народа страны.

По итогам опроса Общество «Царьград» выразит свою поддержку тем кандидатам в депутаты нижней палаты, предвыборные программы которых совпадают с главными целям самого движения.

Как заявляют в движении, этими целями являются защита населения и традиционных семейных ценностей, сохранение гражданского мира и согласия, поддержка стабильности в государстве, суверенитета и территориальной целостности России.