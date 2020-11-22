МВД Белоруссии сообщило о снижении числа протестующих Фото: REUTERS

На территории Белоруссии постепенно снижается количество участников несанкционированных массовых акций протеста. Об этом в воскресенье, 22 ноября, в интервью агентству ТАСС сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова.

- Надо отметить, что количество участников несанкционированных мероприятий постепенно снижается. Помимо Минска, на территории Белоруссии несанкционированные массовые мероприятия как таковые по состоянию на 16:00 по местному времени не отмечались, - рассказала представитель правоохранительного ведомства.

Милиция Минска, тем временем, сообщила, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в воскресенье в белорусской столице задержаны более 200 человек.

Напомним, что Ольга Чемоданова также подтвердила применение спецсредств силовиками против участников сегодняшней акции протеста. Пресс-секретарь МВД отметила, что некоторые демонстранты оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время задержаний.

Как писал сайт kp.ru, в это воскресенье участники протестов стали собираться в группы в разных районах Минска и пытались пройти к назначенным местам сбора демонстрантов. По ходу движения их встречали силовики, производя задержания.