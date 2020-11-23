Снегопад в Москве продлится еще несколько дней, предупредили синоптики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильный снегопад в Москве и Московской области, вероятнее всего, продлится еще несколько дней. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков в интервью агентству РИАМО.

При этом, отметил синоптик, высота снежного покрова может и не измениться, поскольку в течение грядущей недели температура воздуха поднимется до 3 градусов тепла.

- Снегопад в столичном регионе будет идти весь день и ночь. Скорее всего, он продлится несколько суток. Но дождь «съест» весь снежный покров, поэтому особого прибавления высоты снежного покрова ожидать не стоит. Вполне вероятно, что его высота останется на том же уровне, - объяснил Александр Синенков.

По словам специалиста, в российской столице за сутки выпало около пяти миллиметров осадков, в этом месяце в Москве было шестнадцать дней с дождем и снегом. За это время выпало 35 процентов месячной нормы осадков, которая в ноябре составляет 55 миллиметров.

Как сообщал сайт Kp.ru, синоптики центра погоды «Фобос» еще вчера предупреждали москвичей о продолжительной метели, хотя дневная температура в мегаполисе в воскресенье не превышала нуля.