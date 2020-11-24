Ученые рассказали об опасности отказа от мяса

Ученые рассказали, чем грозит отказ от мяса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Люди, которые придерживаются веганской диеты, на 43% больше подвержены риску переломов, чем те, кто регулярно есть мясо. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета в Великобритании, проведя исследование с участием более 54 тысяч человек.

Сообщается, что участники эксперимента были разделены на три категории: добровольцы, которые придерживались либо веганской, либо вегетарианской диеты, либо употребляли мясо или рыбу. Во время опроса участники исследования сообщили о том, случались ли у них переломы.

В результате, выяснилось, что у тех, кто не ел мясо, наблюдалось сниженное поступление кальция и белка в организм с пищей, что увеличивало хрупкость костей. По данным ученых все, кто решил в своей жизни отказаться от мяса имеет особенно высокий риск перелома бедра. Также установлено, что у веганов, у которых в среднем был пониженный индекс массы тела, частота переломов увеличилась на 20 случаев на тысячу человек в 20-летний период, передает Москва 24.