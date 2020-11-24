Сергей Миронов предлагает запретить продажу чипсов и газировки Фото: Александр ГЛУЗ

Глава партии «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов предложил запретить продажу вредных для здоровья продуктов питания, в том числе газировки и чипсов. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает пресс-служба фракции.

- Действительно вредные для здоровья продукты должны быть вообще изъяты из продажи и запрещены. Чтобы люли выбирали правильное питание, им нужно обеспечить материальные возможности – нормальный доход и выбор качественных и недорогих продуктов, - объяснил политик.

Сергей Миронов также выступил против идеи ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли. Он считает, что подорожание может коснуться консервированных продуктов, которые составляют важную часть рациона человека, особенно в отдаленных районах страны.

- Если районы, где у людей нет возможности купить свежее мясо, рыбу, овощи и фрукты. Что делать малообеспеченным семьям с детьми, где сладости и без того редко появляются на столе, а теперь могут стать еще менее доступными?, - прокомментировал инициативу лидер «Справедливой России»

Напомним, что ранее российская Общественная палата и некоторые другие организации предложили ввести в России акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара. Вырученные с них деньги они намерены направить на борьбу с хроническими заболеваниями, например, на борьбу с диабетом. Соответствующую инициативу уже направили во все заинтересованные ведомства.