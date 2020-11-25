Автомобиль врезался в ворота ведомства Меркель в центре Берлина Фото: REUTERS

Автомобиль врезался в ворота ограждения Ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в центре Берлина. Об этом в среду, 25 ноября, пишет агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

На врезавшейся в ворота машине написано "Проклятые убийцы детей и стариков". К месту происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. Судя по опубликованным снимкам, водителя в салоне автомобиля уже нет. Детали аварии пока что не приводятся.

Отмечается, что в этом время в здании канцлера должно проходить совещание правительства ФРГ.

Корреспондент агенства ТАСС с места событий передал, что инцидент у резиденции Меркель связан с политической акцией противников карантинных мер, которые ввели на территории государства на фоне пандемии коронавирусной инфекции.