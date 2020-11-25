Украина может ужесточить карантин на Новый год

Врачи спецбригады скорой помощи в Киеве. Фото: REUTERS

На Украине готовятся ко всем возможным сценариям развития событий по второй волне распространения коронавируса, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он не исключил, что из-за ухудшения ситуации карантин придется ужесточить на все новогодние праздники, и отметил: «Сейчас вся Украина находится в оранжевой зоне по COVID-19».

«Карантин выходного дня» продолжает действовать по всей стране, сообщил украинский премьер.

«Подчеркиваю: мы готовимся ко всем возможным сценариям. Сейчас вся Украина в "оранжевой" зоне и действует "карантин выходного дня". Это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам», - цитирует главу кабмина издание "Гордон".

Ранее Минздрав Украины сообщил, что «карантин выходного дня», скорее всего, будет длиться всего три уикенда, тотального локдауна экономика страны просто не выдержит. Сейчас же с полуночи субботы до 00.00 понедельника на Украине работают исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

25 ноября в стране заразились коронавирусом 661 858 человек, из них 13 882 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончались 11 492 пациента с COVID-19, выздоровело 307 778 человек.