Итоговое сочинение по русскому языку перенесли на 2021 год

Ученики выпускных классов будут писать итоговые сочинения не раньше 5 апреля следующего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученики выпускных классов будут писать итоговые сочинения не раньше 5 апреля следующего года. К такому решению пришли Рособрнадзор и Минпросвещения РФ в связи с неблагополучной эпидемической ситуацией в стране. Резервными днями объявлены 21 апреля и 5 мая.

«Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года», - сообщается на сайте Рособрнадзора.

Кроме того, может измениться формат проведения итогового собеседования по русскому языку для учеников девятых классов, запланированного на 10 февраля 2021 – при сохранении неблагополучной обстановки его переведут на дистанционный режим.

О необходимости проводить собеседование удаленно будут принимать решение региональные власти, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом.

Ранее Минпросвещения сообщало, что не рассматривает введение жестких ограничений в школах из-за распространения коронавируса. Однако каждый регион принимает решение исходя из локальной эпедимической обстановки.