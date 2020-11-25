Минобрнауки начнет отслеживать уровень зарплат выпускников

Министерство науки и высшего образования планирует мониторить количество трудоустроенных выпускников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство науки и высшего образования планирует мониторить количество трудоустроенных выпускников. Помимо этого ведомство будет отслеживать их уровень заработной платы.

«В университетах должна быть четко выстроенная система управления в сфере содействия трудоустройства студентов. При этом Минобрнауки России планирует вести мониторинг не только числа трудоустроенных выпускников, но и уровня их заработных плат», - говорится в Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что это будет способствовать пониманию о вкладе вузов в экономику регионов. Уточняется, что на текущий момент ведомство реализует три инициативы: программы по содействию занятости выпускников на научно-исследовательские позиции, по вовлечению в качестве наставников студентов для одаренных школьников и по развитию молодежное предпринимательство в вузах страны.

По словам Филькова, следует уделять особое внимание развитию центров карьеры в вузах, которые уже существуют в 206 из 2019 учебных заведениях, подведомственных Минобрнауки России.

Ранее агентство RAEX составило рейтинг высших учебных заведений России. Победителем стал МГУ им. М. В. Ломоносова, следом расположились МФТИ и НИЯУ МИФИ.