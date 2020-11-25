Психолог объяснила, почему в Новый год детям особенно важно родительское внимание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проводы 2020-го и встреча 2021 года будет омрачена пандемией, но это не повод расстраиваться. Родителям нужно постараться создать атмосферу праздника для детей, советует психолог Ирина Попова.

- Родителям сейчас нужно немного включиться, чтобы устроить детям праздник. Вспомнить про общение со своими детьми, а не только ограничиваться перетаскиванием нарядного ребенка с мероприятия на мероприятие, - говорит эксперт в беседе с ФАН.

Многие мероприятия из-за коронавируса отменили, так что стоит придумать досуг дома. В интернете есть множество вариантов, как развлечь ребенка. Причем игры бывают не только веселыми, но и развивающими.

Тем взрослым, которые не привыкли проводить большую часть своего времени с детьми, нужно менять свое отношение к данному вопросу.

- В первую очередь нужно научиться самим получать радость от этого общения. Никто из приглашенных артистов и аниматоров не доставит детям такого удовольствия, как общение с мамой и папой, - рассуждает психолог.

Важно добавить физической активности: кататься на лыжах, коньках, санках. Такой досуг станет незабываемым, а также полезным для гармоничных отношений.

- Никто не может заменить родителей, ведь общение с папой, мамой и другими членами семьи очень дорого для каждого ребенка, — отметила Попова.

Ранее сообщалось, что активисты «Трезвой России» предложили ввести временный запрет на продажу спиртного 1 и 2 января. Это поможет избежать массовых послепраздничных отравлений, передает Пятый канал.