Американского миллиардера восхитил МиГ-29 Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Миллиардер из США Джаред Исаакман купил истребитель МиГ-29УБ из коллекции скончавшегося в 2018 году соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена. В интервью изданию The Drive молодой «бизнес-феномен» поделился своими впечатлениями от военного воздушного судна.

Джаред Исаакман известен как создатель компании Draken International, которая обладает одним из наиболее крупных во всем мире парков подержанных военных реактивных самолетов. Миллиардер, которые и сам является опытным пилотам, накануне продал свою долю в корпорации за несколько десятков миллионов долларов. Вероятно, именно эти средства он решил потратить на покупку истребителя.

Издание отмечает, что купленный самолет находится в безупречном состоянии и является одним из самых красивых в мире МиГ-29.

- Истребитель дарит просто невероятные ощущения. Когда взлетаешь на нем, то кажется что это не самолет, а космический корабль. Это определенно самый впечатляющий самолет, на котором я летал, - рассказал Джаред Исаакман.

Миллиардер отметил, что купил истребитель для личного удовольствия. В дальнейшем он планирует выступать на нем в рамках различных авиационных шоу, чтобы другие люди также смогли по достоинству оценить «характеристики этой уникальной птицы».