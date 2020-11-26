"Детям войны" в Чувашии помогут с оплатой ЖКХ

Льготы по оплате ЖКХ предложили Минтруд и Минфин Чувашии. Они дополнят существующее в регионе законодательство по данному вопросу, принятое в апреле этого года.

Именно в тот момент руководитель региона подчеркнул, что это только начало работы по реализации мер поддержки тем, кто относится к категории "детей войны".

Начали пока с форм нефинансового характера. Но правительство поставило перед собой задачу дополнить перечень новыми предложениями, в том числе, возможно, и финансовыми.

По данным регионального Минтруда, порядка 65 тысяч жителей республики, родившихся в период с 22 июня 1927 г. по 3 сентября 1945 г., могут нуждаться в такой помощи. И почти половина из них - 30 тысяч человек - уже имеют официальный статус «дети войны».

По закону все они имеют право на внеочередное обслуживание в соцучреждениях республики и медицинских организациях, на обслуживание на дому социальными работниками.