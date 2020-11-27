Почему Путин был без маски во время визита в Саров, рассказал Песков

Песков объяснил, почему Путин был в Сарове без маски. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объяснил, почему во время мероприятий в Сарове президент РФ Владимир Путин был без маски и перчаток. Он отметил, что все необходимые меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией во время поездки были приняты.

Песков подчеркнул, что Путин является примером для граждан России по соблюдению эпидемических мер.

"Безусловно, пример - это важно", - передает слова пресс-секретаря главы государства агентство ТАСС.

Также Песков добавил, что когда глава государства лично общается с людьми, то меры безопасности обеспечиваются с обеих сторон.

Напомним, что согласно данным оперативного штаба, 27 ноября, в России за сутки зафиксированно свыше 27 тысяч случаев инфицирования COVID-19.

Всего в мире по данным Университета Джона Хопкинса коронавирусом заболело свыше 60 миллионов человек.