Лукашенко заявил о желании Польши разрушить белорусскую экономику

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Варшава намерена создать в Белоруссии ситуацию, при которой экономика республики бы рухнула, рубль обесценился, а полки пустовали. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, сославшись на информацию Комитета госбезопасности страны.

«Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса», - приводит глава республики, переданную ему информацию КГБ.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что белорусские спецслужбы перехватили разговор, в котором Варшава сообщала, что время для переговоров между оппозицией и белорусской властью ещё не пришло, поэтому необходимо ждать дальнейшего развития событий. Он также заявил о том, что в Польше появилась идея создания «спецсил» против Минска.

«Официальные лица Польши призывают НАТО учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши … По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью», - заявил президент Беларуссии.