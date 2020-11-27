Выдавать лекарства от коронавируса будут работники скорой помощи

В Москве откроют 12 новых КТ-центров для больных COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что выдавать больным лекарства от коронавируса теперь будут работники скорой помощи. Это будет происходить в тех случаях, когда человек отказывается от госпитализации или по состоянию здоровья не требует ее. Также она отметила, что в Москве появятся еще 12 КТ-центров для пациентов с COVID-19.

"Мы приняли ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена. Во-первых, принято решение, что мы открываем дополнительно 12 новых КТ-центров, они в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарственных препаратов", - передает слова Раковой РИА Новости.

Заммэра отметила, что также принято решение усилить колл-центр.

Напомним, что согласно последним данным оперативного штаба за последние сутки в России коронавирусом заразилось свыше 27 тысяч человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса закончится в России в следующем году.