В Вологодской области открыли первый IT-куб на селе

IT-куб открылся благодаря нацпроекту «Образование» и стал второй цифровой площадкой в области, и первой – в сельской местности. Общая стоимость проекта составила 37 млн рублей.

В новом Центре цифрового образования смогут заниматься 400 детей по семи направлениям. Это программирование, разработка мобильных приложений, виртуальная реальность, основы алгоритмики и логики, цифровая грамотность, системное администрирование и робототехника. Кроме учебных классов в Центре есть зоны отдыха и шахматная гостиная.

«Два года назад центр цифрового образования детей открыли в Вологде. Сейчас такая площадка появилась в малом городе – Грязовце. Система цифрового образования наших детей пришла из больших городов в районные центры. Это огромный шаг вперед для выявления талантливых детей, развития цифровых технологий, для создания ресурсов, которые позволят нам вырастить ребят с навыками XXI века», - отметил губернатор области Олег Кувшинников.

IT-куб будет работать не только для детей, которые в нем занимаются. До конца года около 1500 школьников примут участие в открытых мероприятиях, акциях, мастер-классах и воркшопах. Губернатор Олег Кувшинников отметил, что в 2021 году в регионе откроется еще один IT-куб, на этот раз в Соколе.